2019-04-09T04:41:18+03:00
Общество

Девочку с синяком на пол-лица забрали у родителей в Магнитогорске

Судьбу детей решит суд
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Семилетнюю Настю забрали у родителей-алкоголиков. Фото: vk.com/magnitkacityСемилетнюю Настю забрали у родителей-алкоголиков. Фото: vk.com/magnitkacity
Изменить размер текста:

Фото семилетней девочки взбудоражило пользователей соцсети «ВКонтакте». Вчера мы писали о том, что жительница Магнитогорска рассказала в интернет-паблике о своей встрече с неблагополучной семьей. Женщина, от которой пахло алкоголем, и ее дочь попрошайничали на остановке. Обе с синяками на лице.

Горожане стали звонить в отдел опеки и полицию. Выяснилось, что семья давно стоит на учете. Но навещали их нечасто.

— Отец постоянно выгоняет их из квартиры в Магнитогорске, и они приезжают к нам в Верхнеуральск. Третьего ребенка Светлана родила полгода назад. Его ей не отдали сразу в роддоме. Сейчас он находится в доме малютки. Раньше дети не были избиты. Голодные — возможно. Я ранее уже просила забрать детей из этой семьи, — рассказала сотрудник МБУ Верхнеуральский центр помощи детям Наталья Кайгородова.

У Светланы оставались семилетняя дочь и старший сын.

— Сейчас у матери забрали обоих детей. Их поместили в Центр временного пребывания, — рассказала журналисту газеты «Комсомольская Правда-Челябинск» Наталья Шапран, обратившаяся в полицию.

Дети проходят медицинское и психологическое обследование. Вопрос о лишении родительских прав будет решать суд. Подробности истории читайте ЗДЕСЬ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске в районе плотины иномарка насмерть сбила пешехода
Прокуратура проверит из каких материалов строят конгресс-холл в Челябинске
На Увильды вернулись родители раненого охотниками лебедя Гоши
Лезут в карман и обещают наслать порчу: в Челябинской области цыганки грабят прохожих
В Челябинске из машины на полном ходу выбросили мешок со щенком
На Тургояке открыли нелегальную ферму для разведения форели
«Прежде чем требовать, нужно подать пример»: В Челябинской области учитель сдал ЕГЭ наравне с учениками и набрал 100 баллов
Из сквера в центре Челябинска украли качели, которые установили урбанисты
В Челябинске ФСБ задержала банду подпольных оружейников
В Челябинской области у банды браконьеров нашли 65 кг мяса и шкуру рыси
В Челябинской области росгвардейцы устроили погоню за пьяным угонщиком
В администрации губернатора Челябинской области прокомментировали пожар на стройке конгресс-холла
Один из ограбивших почту в Усть-Катаве обжаловал свой арест
Стала известна причина пожара на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске
Мать курила в постели и чуть было не погубила 10-летнего сына в Магнитогорске
В МЧС рассказали обстоятельства пожара на стройке конгресс-холла в Челябинске
Пожар на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске: горит утеплитель