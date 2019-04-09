Девочку с синяком на пол-лица забрали у родителей в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 04:41 2019-04-09T04:41:18+03:00

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Фото семилетней девочки взбудоражило пользователей соцсети «ВКонтакте». Вчера мы писали о том, что жительница Магнитогорска рассказала в интернет-паблике о своей встрече с неблагополучной семьей. Женщина, от которой пахло алкоголем, и ее дочь попрошайничали на остановке. Обе с синяками на лице.

Горожане стали звонить в отдел опеки и полицию. Выяснилось, что семья давно стоит на учете. Но навещали их нечасто.

— Отец постоянно выгоняет их из квартиры в Магнитогорске, и они приезжают к нам в Верхнеуральск. Третьего ребенка Светлана родила полгода назад. Его ей не отдали сразу в роддоме. Сейчас он находится в доме малютки. Раньше дети не были избиты. Голодные — возможно. Я ранее уже просила забрать детей из этой семьи, — рассказала сотрудник МБУ Верхнеуральский центр помощи детям Наталья Кайгородова.

У Светланы оставались семилетняя дочь и старший сын.

— Сейчас у матери забрали обоих детей. Их поместили в Центр временного пребывания, — рассказала журналисту газеты «Комсомольская Правда-Челябинск» Наталья Шапран, обратившаяся в полицию.

Дети проходят медицинское и психологическое обследование. Вопрос о лишении родительских прав будет решать суд. Подробности истории читайте ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU