В Челябинской области росгвардейцы устроили погоню за пьяным угонщиком

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-08T16:51:26+03:00

Он уходил от преследования в центре города

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В Нязепетровске бдительный прохожий заметил, как улице Карла Маркса странно едет Toyota. Машину мотало по дороге, водитель был явно не трезв. О подозрительном авто прохожий рассказал наряду Росгвардии, патрулировавшему улицы.

— Доложив о произошедшем в дежурную часть, росгвардейцы стали преследовать опасно маневрирующую на дороге машину. На неоднократные законные требования остановиться водитель не реагировал. В результате получасовой погони в одном из узких проездов автомобиль удалось заблокировать, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Водитель еле стоял на ногах. Его задержали и доставили в отдел полиции. Там уже выяснилось, что иномарка в угоне. За несколько минут до того, как привезли пьяного угонщика, в отдел позвонил хозяин машины. Он рассказал, что автомобиль увели прямо со двора в селе Арасланово.

За угон на 25-летнего нязепетровца возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU