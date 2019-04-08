В Челябинской области росгвардейцы устроили погоню за пьяным угонщиком
В Нязепетровске бдительный прохожий заметил, как улице Карла Маркса странно едет Toyota. Машину мотало по дороге, водитель был явно не трезв. О подозрительном авто прохожий рассказал наряду Росгвардии, патрулировавшему улицы.
— Доложив о произошедшем в дежурную часть, росгвардейцы стали преследовать опасно маневрирующую на дороге машину. На неоднократные законные требования остановиться водитель не реагировал. В результате получасовой погони в одном из узких проездов автомобиль удалось заблокировать, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.
Водитель еле стоял на ногах. Его задержали и доставили в отдел полиции. Там уже выяснилось, что иномарка в угоне. За несколько минут до того, как привезли пьяного угонщика, в отдел позвонил хозяин машины. Он рассказал, что автомобиль увели прямо со двора в селе Арасланово.
За угон на 25-летнего нязепетровца возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU