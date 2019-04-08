В Челябинске ФСБ задержала банду подпольных оружейников
Сотрудники регионального управления ФСБ задержали пятерых подозреваемых в незаконном обороте оружия. Контрразведчики вышли на подпольных оружейников в рамках работы по декриминализации региона.
— При обыске у задержанных обнаружено переделанное и готовое к сбыту огнестрельное оружие, а также оборудование для переделки выхолощенного оружия, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
«Оружейные мастера» изготовляли пистолеты, автоматы и даже гранаты. На них возбудили уголовные дела сразу по двум статьям. За незаконный оборот оружия участникам группировки грозит до семи лет тюрьмы и крупный штраф.
Оружейники изготовляли автоматы, пистолеты и гранаты. Фото: УФСБ России по Челябинской области.
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В Челябинске задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия.Видео: УФСБ России по Челябинской области
ИСТОЧНИК KP.RU