В Челябинске ФСБ задержала банду подпольных оружейников

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-08T18:40:51+03:00

На подозреваемых возбудили дела по двум статьям. Фото: УФСБ России по Челябинской области.

В их арсенале оказались пистолеты, автоматы и гранаты [видео]

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Сотрудники регионального управления ФСБ задержали пятерых подозреваемых в незаконном обороте оружия. Контрразведчики вышли на подпольных оружейников в рамках работы по декриминализации региона.

— При обыске у задержанных обнаружено переделанное и готовое к сбыту огнестрельное оружие, а также оборудование для переделки выхолощенного оружия, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

«Оружейные мастера» изготовляли пистолеты, автоматы и даже гранаты. На них возбудили уголовные дела сразу по двум статьям. За незаконный оборот оружия участникам группировки грозит до семи лет тюрьмы и крупный штраф.

Оружейники изготовляли автоматы, пистолеты и гранаты. Фото: УФСБ России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU