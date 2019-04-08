Из сквера в центре Челябинска украли качели, которые установили урбанисты

СЕГОДНЯ 19:14 2019-04-08T19:22:37+03:00

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Сквер у фонтана напротив «Киномакса», по улице Воровского, не особо пользовался спросом у жителей. Но прошлой осенью урбанисты придумали, как быстро и дешево оживить сквер — повесили здесь качели. Деньги на материалы собирали всем городом, изготавливали их в мастерской вручную и абсолютно бесплатно. «Мертвое» пространство сразу ожило: здесь стали проводить время не только дети, но и взрослые. А к Новому году качелей стало еще больше.

Имейте совесть, верните качели! Фото: Челябинский урбанист.

Но недавно большие удобные качели со спинкой украли.

— Ранним утром первого апреля не стало любимых всеми качелей напротив «Киномакса». Мы не стали сразу говорить об этом, потому что проводили расследование. Связались с администрацией района, опросили местных. Затем изучили запись с камер наблюдения. Мы точно знаем, что в час ночи качели были, а 7:45 утра их уже не было. Единственный подозреваемый в нашем расследовании — «газелька» с большим кузовом, которая подъехала к скверу в 4:13 утра и уехала через 14 минут, — написали активисты в группе «Челябинский урбанист».

Качали могли увезти на этой "Газели". Фото: Челябинский урбанист.

Вместе с общественниками расстроены и горожане. Это место стало любимым для многих. Урбанисты предлагают тем, кто позарился на «народные» качели добровольно их вернуть. Но если у воров совесть так и не проснется, сделают новые.

Особенно качели полюбились детям. Фото: Челябинский урбанист.

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ИСТОЧНИК KP.RU