В Челябинске из машины на полном ходу выбросили мешок со щенком

СЕГОДНЯ 04:42 2019-04-09T04:42:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Челябинска в шоке от такого обращения с животным. Утром 7 апреля на ул. Индивидуальная несколько человек увидели, как кто-то на большой скорости выкинул из машины собаку в мешке. Другая машина по ней проехала.

— Ребят, умоляю: может быть, у кого-то есть запись с регистратора? Хотим наказать того, кто это сделал, — написала в группе «ВКонтакте»Анастасия Байрамалина.

У щенка переломаны все лапы. Помочь ему вызвались сразу несколько приютов для собак. Сейчас у четвероногого бедняги берут анализы. Ему предстоит операция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU