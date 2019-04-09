В Челябинске из машины на полном ходу выбросили мешок со щенком
Жители Челябинска в шоке от такого обращения с животным. Утром 7 апреля на ул. Индивидуальная несколько человек увидели, как кто-то на большой скорости выкинул из машины собаку в мешке. Другая машина по ней проехала.
— Ребят, умоляю: может быть, у кого-то есть запись с регистратора? Хотим наказать того, кто это сделал, — написала в группе «ВКонтакте»Анастасия Байрамалина.
У щенка переломаны все лапы. Помочь ему вызвались сразу несколько приютов для собак. Сейчас у четвероногого бедняги берут анализы. Ему предстоит операция.
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ИСТОЧНИК KP.RU