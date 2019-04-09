2019-04-09T04:42:43+03:00
Общество

В Челябинске из машины на полном ходу выбросили мешок со щенком

Горожане ищут того, кто это сделал
Ирина КАРЕЛИНА
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У щенка переломаны все лапы. Фото: «Приют для животных "БиМ", Челябинск»У щенка переломаны все лапы. Фото: «Приют для животных "БиМ", Челябинск»
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Жители Челябинска в шоке от такого обращения с животным. Утром 7 апреля на ул. Индивидуальная несколько человек увидели, как кто-то на большой скорости выкинул из машины собаку в мешке. Другая машина по ней проехала.

— Ребят, умоляю: может быть, у кого-то есть запись с регистратора? Хотим наказать того, кто это сделал, — написала в группе «ВКонтакте»Анастасия Байрамалина.

У щенка переломаны все лапы. Помочь ему вызвались сразу несколько приютов для собак. Сейчас у четвероногого бедняги берут анализы. Ему предстоит операция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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