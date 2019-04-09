2019-04-09T04:43:30+03:00
Общество

Лезут в карман и обещают наслать порчу: в Челябинской области цыганки грабят прохожих

Соцсети заполонили сообщения об уличных гадалках-попрошайках
Ирина КАРЕЛИНА
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Цыганка возле храма в Магнитогорске. Фото: vk.com/magnitkacityЦыганка возле храма в Магнитогорске. Фото: vk.com/magnitkacity
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Весной жалоб на цыганок стало особенно много. Вот лишь пара из них:

— Цыганки попрошайничают у храма Вознесения Христова. А если не дашь денег, обещают наслать проклятия или лезут в карман, — предупредил в группе «ВКонтакте» житель Магнитогорска и выложил фото.

— Рядом с железнодорожным вокзалом, около Синегорья орудует толпа цыган. После того, как проводил жену на поезд, еле вырвал у них женщину, которую они почти увели. Если видите цыган, что идут к вам или лезут к другим, сразу кричите на них матом или зовите на помощь криками, — написал в соцсети житель Челябинска.

Тем временем на ул. Степана Разина, недалеко от вокзала, цыганка уже обчистила челябинку. По словам пострадавшей, та открыто залезла к ней в сумку и вытащила все деньги. Полиция нашла воровку и подозревает, что на ее счету далеко не одно такое преступление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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