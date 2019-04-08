2019-04-08T20:51:13+03:00
Общество

На Тургояке открыли нелегальную ферму для разведения форели

Общественники направили жалобы в минэкологии и прокуратуру
Валентина ВАГАНОВА
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Тургояк - памятник природы, искусственно разводить здесь рыбу нельзя. Фото: «Гражданский патруль. Миасс»Тургояк - памятник природы, искусственно разводить здесь рыбу нельзя. Фото: «Гражданский патруль. Миасс»
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В акватории самого глубокого озера на Урале появились плавучие садки с молодняком форели. Их обнаружили 7 апреля местные жители недалеко от известного клуба-отеля. О находке они рассказали активистам общественной организации «Гражданский патруль».

— Искусственное разведение рыбы в Тургояке запрещено Положением о памятнике. Это важное ограничение, поскольку любая рыбохозяйственная деятельность разрушает уникальную экосистему озера и ухудшает его эстетический вид. Однако малые фермы появляются на Тургояке регулярно. Сейчас они расположены со стороны пирса ночного клуба, в так называемом «рыбном месте», летом здесь работает рыбный ресторан, — рассказала глава местного отделения «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова.

Малые фермы появляются на Тургояке регулярно. Фото: «Гражданский патруль. Миасс»

Малые фермы появляются на Тургояке регулярно. Фото: «Гражданский патруль. Миасс»

По мнению общественников, владельцам компании следует разводить форель в закрытом водоеме, не связанным с природной экосистемой озера.

Помимо промысловых садков с рыбой, активисты зафиксировали новые изменения береговой линии озера. На территории отеля выкорчевана вся растительность, природный ландшафт покрыт каменным отсевом. Появились новые нестационарные объекты.

На озере изменили береговой ландшафт. Фото: «Гражданский патруль. Миасс»

На озере изменили береговой ландшафт. Фото: «Гражданский патруль. Миасс»

Правозащитники направили обращения в министерство экологии и прокуратуру Челябинской области.

Кстати,в феврале экоактивисты пожаловались на сброс нечистот в Тургояк. Канализационные стоки попали в водоем из-за коммунальной аварии в отеле. За это прокуратура оштрафовала отель на полмиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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