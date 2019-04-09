2019-04-09T06:10:02+03:00
Дом. Семья

На Увильды вернулись родители раненого охотниками лебедя Гоши

Птиц уже подкармливают местные жители
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Анна АбразумоваФото: Анна Абразумова
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Пара лебедей, чьих птенцов прошлой осенью расстреляли браконьеры, вновь появилась на озере Увильды. Об этом сообщает газеты «Кыштымский рабочий».

В ноябре прошлого года неизвестные устроили охоту на семью краснокнижных лебедей. Одного птенца охотники убили, а второму подбили крыло. Из воды раненую птицу вытащили спасатели. Лебедя поместили в челябинский приют «Спаси меня», где ему дали имя Гоша. Пернатого выхаживал известный ветврач Карен Даллакян.

Гоша успешно перенес операцию на крыло, но летать он пока не может.

— После того, как специалисты министерства экологии оценят его состояние, можно будет делать выводы: либо оставить его у нас для продолжения реабилитации, либо выпустить на волю. Во втором случае, конечно, отпускать будем на озеро Увильды. Может, родители его и не узнают, но там за ним хотя бы жители поселка смогут присматривать, — рассказал зоозащитник Карен Даллакян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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