2019-04-09T07:16:55+03:00
Общество

Прокуратура проверит из каких материалов строят конгресс-холл в Челябинске

Поводом для контроля стало ЧП на стройплощадке
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Гигантский столб черного дыма перепугал весь город Фото: Андрей АбрамовГигантский столб черного дыма перепугал весь город Фото: Андрей АбрамовФото: Андрей АБРАМОВ
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После пожара на стройке конгресс-холла «Крылья» прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил своим подчиненным организовать проверку.

Предыдущие ревизии объекта, проведенные сотрудниками Ростехнадзора, выявили ряд нарушений. В том числе отсутствие обязательных требований к стройматериалам. Недочеты исправлены не были. Строители предпочли заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

На этот раз отделаться штрафом не получится.

— В ходе проверки с привлечением специалистов Ростехнадзора будет проверено качество материалов, поставляемых и используемых при строительстве объекта, а также дана оценка их соответствия данным видам работ, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Пожар на грандиозной стройке произошел 8 апреля. Гигантский столб черного дыма перепугал весь город. Горели рулоны утеплителя. Рабочие нарушили технику безопасности — случайная искра от сварочного аппарата попала на сырье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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