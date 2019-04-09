Прокуратура проверит из каких материалов строят конгресс-холл в Челябинске
После пожара на стройке конгресс-холла «Крылья» прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил своим подчиненным организовать проверку.
Предыдущие ревизии объекта, проведенные сотрудниками Ростехнадзора, выявили ряд нарушений. В том числе отсутствие обязательных требований к стройматериалам. Недочеты исправлены не были. Строители предпочли заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
На этот раз отделаться штрафом не получится.
— В ходе проверки с привлечением специалистов Ростехнадзора будет проверено качество материалов, поставляемых и используемых при строительстве объекта, а также дана оценка их соответствия данным видам работ, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Пожар на грандиозной стройке произошел 8 апреля. Гигантский столб черного дыма перепугал весь город. Горели рулоны утеплителя. Рабочие нарушили технику безопасности — случайная искра от сварочного аппарата попала на сырье.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU