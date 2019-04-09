Прокуратура проверит из каких материалов строят конгресс-холл в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-09T07:16:55+03:00

Поводом для контроля стало ЧП на стройплощадке

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После пожара на стройке конгресс-холла «Крылья» прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил своим подчиненным организовать проверку.

Предыдущие ревизии объекта, проведенные сотрудниками Ростехнадзора, выявили ряд нарушений. В том числе отсутствие обязательных требований к стройматериалам. Недочеты исправлены не были. Строители предпочли заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

На этот раз отделаться штрафом не получится.

— В ходе проверки с привлечением специалистов Ростехнадзора будет проверено качество материалов, поставляемых и используемых при строительстве объекта, а также дана оценка их соответствия данным видам работ, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Пожар на грандиозной стройке произошел 8 апреля. Гигантский столб черного дыма перепугал весь город. Горели рулоны утеплителя. Рабочие нарушили технику безопасности — случайная искра от сварочного аппарата попала на сырье.

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ИСТОЧНИК KP.RU