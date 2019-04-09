В Челябинске в районе плотины иномарка насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 07:41 2019-04-09T07:50:10+03:00

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы

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ДТП произошло около 8 часов утра на улице Худякова. Недалеко от автобусной остановки водитель автомобиля "Киа" совершила наезд на мужчину.

«Тело накрыли черным пакетом. На месте работает полиция», - пишут в социальных сетях очевидцы.

По какой причине пешеход оказался под колесами иномарки - неизвестно. Судя по кадрам с места ЧП, тело погибшего находится недалеко от пешеходного перехода. В обстоятельствах смертельного ДТП сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU