Граффитист из Магнитогорска завершил портрет репера Децла

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-09T09:54:57+03:00

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В память об известном музыканте Кирилле Толмацком на улице Карла Маркса в Магнитогорске появилось огромное граффити. Его автор магнитогорский райтер Михаил Котлованов. Децла он изобразил по просьбе фанатов. Но и сам в свое время охотно слушал его песни, даже мечтал нарисовать портрет при жизни, но не успел. Репера не стало в феврале. Он скончался от сердечного приступа в гримерке после концерта.

— На работу ушло в целом три дня. Размер граффити получился примерно в 20 квадратов. С владельцем постройки изображение не было согласовано. Когда он увидел свой обновленный гараж, конечно, удивился. Но ему все понравилось. Говорит, лучше чем объявления постоянно снимать со стен, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Михаил Котлованов.

Таким был гараж до преображения. Фото: Михаил Котлованов.

Рядом с портретом Толмацкого граффитист изобразил логотип и название его первого альбома «Кто? ты». А также поместил строчку из песни «Мысли глубоко, пока есть смысл».

Увидеть работу можно на гараже по проспекту Карла Маркса, напротив университетского сквера.

На граффити логотип первого альбома исполнителя, его название и строчка из песни. Фото: Михаил Котлованов.

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ИСТОЧНИК KP.RU