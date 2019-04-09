2019-04-09T09:42:15+03:00
Общество

Азума дарит IPHONE X!

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До 20 апреля покупай косметику в магазинах Азума и получай крутые подарки IPHONE X, Apple watch, планшет, кофемашина и много других подарков!

Что можно купить?

Порадовать себя корейскими масочками от 39 р, сыворотками от 499р. и другими эффективными средствами со скидками до 60%.

Побаловать себя новинками от известных брендов: L’Oreal, Maybelline, Vivienne Sabo, Bourjous, PUPA или попробовать новый эксклюзивный бренд MAKEOVER со скидками до 75%!

Купить аксессуары, принадлежности для макияжа и получить подарок! Например, при покупке шкафчика для хранения косметики — набор кистей бесплатно!

Вручение подарков произойдет 20 апреля в 12.00 по адресу ТК Кольцо (Дарвина, 18) на большом празднике открытия магазина «Азума»:

Битва визажистов, где 15 ведущих специалистов одновременно сделают макияж всем желающим и вы выберете лучшего визажиста Челябинска!

Beauty-box с набором масочек, кремов, гелей для душа и декоративной косметике при покупке от 1500р.!

Каждому новому покупателю — 1000 бонусов, которые вы можете потратить на свои покупки через два дня и оплатить им целых 50% стоимости покупки!

И награждение лучших продавцов сети магазинов косметики Азума! (ссылка на группу Вк)

Вручение подарков нашим покупателям — IPHONE X, Apple watch, планшет, кофемашина и других призов. Подробные условия акции на сайте azuma.store

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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