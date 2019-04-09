Сезон зимней блесны закрыли рыбаки на Увильдах

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-09T10:17:18+03:00

Команды из трех регионов состязались в Челябинской области

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Последние соревнования зимнего сезона прошли на Южном Урале. В них участвовали 16 команд из трех регионов — Челябинской, Свердловской и Курганской областей.

— Состязания состоялись на озере Увильды 6-7 апреля. Лед здесь по-прежнему метр толщиной, несмотря на температуру воздуха +10 градусов, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.

Победители закрытия сезона зимней блесны 2018-2019

1 личное место — Коновалов Евгений (Екатеринбург)

2 личное место — Якупов Евгений (Миасс)

3 личное место — Косенков Антон (Екатеринбург)

1 командное — Рокетс (Миасс)

2 командное — Мега (Челябинск)

3 командное — Метеор (Челябинск)

Номинация «Биг Фиш» — Сиденев Михаил (Усть-Катав) за рыбу весом 186 гр.

ИСТОЧНИК KP.RU