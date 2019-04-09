Сезон зимней блесны закрыли рыбаки на Увильдах
Последние соревнования зимнего сезона прошли на Южном Урале. В них участвовали 16 команд из трех регионов — Челябинской, Свердловской и Курганской областей.
— Состязания состоялись на озере Увильды 6-7 апреля. Лед здесь по-прежнему метр толщиной, несмотря на температуру воздуха +10 градусов, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.
Победители закрытия сезона зимней блесны 2018-2019
1 личное место — Коновалов Евгений (Екатеринбург)
2 личное место — Якупов Евгений (Миасс)
3 личное место — Косенков Антон (Екатеринбург)
1 командное — Рокетс (Миасс)
2 командное — Мега (Челябинск)
3 командное — Метеор (Челябинск)
Номинация «Биг Фиш» — Сиденев Михаил (Усть-Катав) за рыбу весом 186 гр.
ИСТОЧНИК KP.RU