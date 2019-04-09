Чиновника наказали за вывоз грязного снега на берег Первого озера в Челябинске
Челябинская природоохранная прокуратура проверила информацию СМИ о складировании снега с реагентами на берегу Первого озера. Данные подтвердились, а виновного наказали.
— При исполнении программы «Улично-дорожная сеть Челябинска» администрация города не определила места складирования снега, вывозимых с улиц. И фактически снег вывозился на берег Первого озера, что ведет к нарушению экологии водоема, — заявили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Главе администрации города внесли представление об устранении нарушений закона об охране окружающей среды. Руководитель управления дорожного хозяйства Александр Шабалин привлечен к дисциплинарной ответственности. Скорее всего, это выговор.
Отметим, Шабалин работает в мэрии еще с тех времен, когда город возглавлял Михаил Юревич.
Сейчас в городе уже определили земельные участки для снегосвалок. А на управление дорожного хозяйства возложили обязанности по их последующей очистке и рекультивации.
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ИСТОЧНИК KP.RU