2019-04-09T15:03:33+03:00
Общество

И вас посчитают. Челябинская область готовится ко Всероссийской переписи населения

Учетчики обойдут квартиры в октябре следующего года. Ответить на вопросы можно и с помощью смартфона
Ольга АНТОНОВА
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С 2010 года перепись в России проводят каждое десятилетие. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯС 2010 года перепись в России проводят каждое десятилетие. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Врио губернатора Алексей Текслер подписал постановление об участии Челябинской области в подготовке региона к проведению Всероссийской переписи населения. Она пройдет в октябре 2020 г.

Областную комиссию по подготовке к Переписи возглавит врио замгубернатора Руслан Гаттаров.

В состав областной комиссии вошли представители ЗСО, исполнительных органов власти, Челябинскстата, вузов, СМИ, федеральных ведомств.

Перепись проводится раз в 10 лет. Цена вопроса в масштабах страны — 50 млрд руб. Это в три раза больше, чем потратили на акцию-2010. В этот раз для опросов используют Интернет и планшеты, и смартфоны, и бумажные бланки.

На 14 октября 2010 г население страны было около 142,9 млн человек. Что на 2 млн меньше, чем в октябре-2002. В Челябинской области в 2010 г проживало 3,5 млн человек.

Свою перепись ведет и Челябинскстат. На 1 января нынешнего года на Южном Урале проживало 3 млн 475 тыс 753 чел. Из них 2 млн 874 тыс 978 челк — горожане, 675 тыс — селяне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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