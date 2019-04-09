На дорогах Челябинской области ограничат движение большегрузов

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-09T15:26:21+03:00

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Весенняя распутица губительна для дорожного полотна. Под колесами тяжелых машин дорога разрушается. Потому с 15 апреля в Челябинской области ограничивается движение по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью региона.

Ограничение вводится до полного просыхания земляного полотна. Но этот — не более, чем на 30 суток. Об ограничении корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

Под ограничение попадают автомобили с нагрузкой на ось более 6 т. Если нагрузка на ось превышает норму, движение авто возможно только после разрешения миндортранса.

Но есть перевозки, на которые ограничение не распространяется. Например, на трактора, на машины, используемые для содержания, ремонта, капремонта, реконструкции и строительства дорог; на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами. Разрешены перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов, ГСМ и пр.

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ИСТОЧНИК KP.RU