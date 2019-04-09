2019-04-09T15:48:48+03:00
Общество

Жара! В Челябинске ожидается +20 градусов

В конце недели горожан ждут теплые деньки
Ольга АНТОНОВА
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Челябинцы ждут жару!Челябинцы ждут жару!Фото: Влад КОМЯКОВ
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Да неужели мы дожили до настоящей весны, читатели? Прогноз от Челябинского Гидрометцентра от 9 апреля не может не радовать. К пятнице, 12 апреля, воздух в Челябинской области прогреется до +20 градусов.

Столбик термометра начнет подниматься уже в среду, 10 апреля. Днем ожидается + 16 градусов. Впрочем, холода еще не совсем отступили: ночью будет до -2 градусов, а в низинах — до — 6.

Четверг, 11 апреля, подарит ясное небо и дневную температуру до +17 градусов. В ночные часы — до -3.

В пятницу, 12 апреля, ждем +20 градусов. Жара!

Отправляясь на природу, позаботьтесь о защите от клещей. Членистоногие уже проснулись, в Челябинской области есть первые жертвы укусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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