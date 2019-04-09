В Челябинске перевернулась спешившая на вызов пожарная машина

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-09T16:46:29+03:00

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ДТП с участием пожарной автоцистерны произошло недалеко от ТРЦ «Алмаз».

Очевидцы сообщают, что пожарный автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками. На перекрестке Копейского шоссе с улицей Гагарина машину огнеборцев не пропустил большегруз «Сканиа». Произошло столкновение. От удара автоцистерна опрокинулась.

По предварительным данным в аварии никто не пострадал. Известно, что машина МЧС спешила на вызов в один из домов по улице Вагнера.

Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Участники аварии ждут автокран, чтобы поднять грузовик на колеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU