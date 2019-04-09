Безработный южноуралец угнал чужую машину с помощью эвакуатора

СЕГОДНЯ 19:43 2019-04-09T19:43:46+03:00

Похититель надеялся, что хозяин не скоро заметит пропажу

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Житель Магнитогорска давно заприметил брошенный во дворе отечественный автомобиль. машина долгое время стояла на одном месте без дела.

Угонщик решил, что владелец авто заметит пропажу не скоро, вызвал эвакуатор и попросил перегнать «легковушку» в другое район города.

Выйдя из дома, хозяин не нашел на привычном месте свой автомобиль и сообщил об угоне в полицию. Ущерб от кражи пострадавший оценил в 30 тысяч рублей.

Похитителя задержали по «горячим следам». Нигде не работающий 42-летний магнитогорец во всем сознался. Он показал, где находится угнанный автомобиль. Полицейские вернули машину хозяину.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, — сообщили в отделе полиции «Орджоникидзевский».

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU