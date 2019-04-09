Безработный южноуралец угнал чужую машину с помощью эвакуатора
Житель Магнитогорска давно заприметил брошенный во дворе отечественный автомобиль. машина долгое время стояла на одном месте без дела.
Угонщик решил, что владелец авто заметит пропажу не скоро, вызвал эвакуатор и попросил перегнать «легковушку» в другое район города.
Выйдя из дома, хозяин не нашел на привычном месте свой автомобиль и сообщил об угоне в полицию. Ущерб от кражи пострадавший оценил в 30 тысяч рублей.
Похитителя задержали по «горячим следам». Нигде не работающий 42-летний магнитогорец во всем сознался. Он показал, где находится угнанный автомобиль. Полицейские вернули машину хозяину.
— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, — сообщили в отделе полиции «Орджоникидзевский».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU