Кирпич вместо асфальта. Чиновники объяснили, почему в Челябинской области ремонтируют дороги таким способом

СЕГОДНЯ 04:26 2019-04-10T04:26:46+03:00

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Дорога из красного кирпича удивила жителей Миасса. Горожане снимают на телефоны, как дорожники закладывают ямы на проезжей части битым кирпичом.

— И такой ремонт во всем городе! — возмущенно комментирует автор видео за кадром.

Дорога из красного кирпича удивила жителей Миасса.

Видео разлетелось по группам в ВК. А вчера, 9 апреля, на аппаратном совещании Глава Миасского округа Григорий Тонких поднял вопрос ремонта дорог.

— В настоящий момент выбоины на дорогах заложены кирпичом и присыпаны щебнем и песком, чтобы колеса автомобилей не бились о неровности. Эта работа выполнена в рамках контракта по содержанию дорог. Она является лишь временной мерой для предотвращения большего разрушения дорожного полотна. Как только дороги хорошо просохнут и установится круглосуточная положительная температура, подрядчик приступит к ямочному ремонту с применением асфальта, — сообщает пресс-служба Администрации Миасского городского округа со ссылкой на Управление ЖКХ, энергетики и транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU