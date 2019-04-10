2019-04-10T04:26:56+03:00
Общество

В Челябинской области мужчина избил второклассника прямо в школе

Об этом рассказала в соцсетях одна из учениц. Но есть и другая версия
Ирина КАРЕЛИНА
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Инцидент произошел в гимназии №19 г. Миасс. Фото: Александр КоролевИнцидент произошел в гимназии №19 г. Миасс. Фото: Александр Королев
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Инцидент произошел вчера, 9 апреля, в миасской гимназии №19. Рассказала о нем десятиклассница со слов своей младшей сестры.

— Беспредел! В параллельном классе сестренки папа одной девочки учинил разборки с маленьким пацанчиком, второклассником. На глазах ребят и педагога папаша выдернул из класса мальчика в коридор, где избил его!

История этой расправы — детские разборки дочки отца-бойца с мальчишками из ее класса. Сейчас в шоке все ученики, кто в курсе истории. Почему в школу может заходить этот опасный человек?! Я считаю, что это дело не должны замять! — анонимно написала ученица гимназии в группе «ЧП Миасс» в VK.

Вероятно, не раз пересказанная школьниками история дошла до автора поста в преувеличенном виде, и «избиение» было лишь подзатыльником. «Комсомолка» разбирается в случившемся. А пока публикуем комментарии людей, защищающих разные стороны конфликта.

— Этот мальчик ударил по голове девочку, у нее сотрясение. Мальчик крупнее намного многих детей в этом классе, поэтому и ведет себя нагло. Его же никто не избивал, — прокомментировал Святослав.

— Откуда взялось сотрясение? От того, что мальчик в нее плюнул? Эта девочка напрашивается всегда сама. Папе она на жалость надавила, а тот пошел на преступление ради нее. Большинство детей из этого класса получили психологическую травму, — Артем Бородин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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