2019-04-10T04:27:06+03:00
Общество

Школьники Челябинской области на майских праздниках будут учиться

Но не все
Ирина КАРЕЛИНА
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Майские каникулы будут не у всех.Майские каникулы будут не у всех.Фото: Валентин МИХАЙЛОВ
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На несправедливость посетовала мама одного из учеников.

— Сегодня ребенок пришел со школы и сказал, что все ученики школы будут 1 мая отдыхать, а 2, 3 и 4 мая учиться. Потом 9 мая отдыхать, а 10 и 11 мая учиться. Это объявил директор. По какому праву он может отменить выходные дни, установленные на государственном уровне? У всех так в школах? — написала в группе «ВКонтакте» жительница Магнитогорска.

Она приложила к посту календарь выходных дней в школе ее ребенка.

В комментариях часть подписчиков ответила, что их дети отдыхают, как и взрослые, с 1 по 4 и с 9 по 12 мая включительно. Другие написали, что у них также, как и у автора поста.

— Это не директор выходные у детей украла. Это потому что школа учится по шестидневке. Все праздники, которые выпали на субботу, не переносятся, — прокомментировала подписчица группы Ева.

Однако, где-то отдыхают по полной, не смотря на шестидневку. А где-то забрали несколько дней у предыдущих весенних каникул, чтобы не сокращать майские выходные. В общем, каждое учебное заведение решает этот вопрос по-своему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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