Жительница Челябинской области спасла девочку от бомжа-насильника
О бомже-педофиле предупредила горожан в соцсетях жительница Копейска. Ее знакомая спасла девочку от изнасилования. Не окажись она в нужное время в нужном месте, могло случиться страшное.
— За нашим домом — гаражи железные и поле. Там моя знакомая заметила девочку, лежащую на земле. Зрение у нее плохое. Стало подходить ближе, видит: а возле девочки мужик сидит на коленях. Девочка закричала о помощи, — рассказывает Людмила Кожемякина.
Женщина метнулась к ребенку. Мужик убежал. Спасительница проводила девочку (на вид около 12 лет) домой. По дороге та рассказала, как все было. Девочка шла через поле в поселке Бажово. Ее увидел бомж, копавшийся в помойке. Он стал следить за ней и поймал, когда та завернула за гаражи. По словам школьницы, сначала бомж просил денег, потом захотел ее изнасиловать.
Полиция Копейска в курсе ситуации. Устанавливается личность человека, причастного к произошедшему.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU