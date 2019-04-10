Жительница Челябинской области спасла девочку от бомжа-насильника

СЕГОДНЯ 04:27 2019-04-10T04:28:11+03:00

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О бомже-педофиле предупредила горожан в соцсетях жительница Копейска. Ее знакомая спасла девочку от изнасилования. Не окажись она в нужное время в нужном месте, могло случиться страшное.

— За нашим домом — гаражи железные и поле. Там моя знакомая заметила девочку, лежащую на земле. Зрение у нее плохое. Стало подходить ближе, видит: а возле девочки мужик сидит на коленях. Девочка закричала о помощи, — рассказывает Людмила Кожемякина.

Женщина метнулась к ребенку. Мужик убежал. Спасительница проводила девочку (на вид около 12 лет) домой. По дороге та рассказала, как все было. Девочка шла через поле в поселке Бажово. Ее увидел бомж, копавшийся в помойке. Он стал следить за ней и поймал, когда та завернула за гаражи. По словам школьницы, сначала бомж просил денег, потом захотел ее изнасиловать.

Полиция Копейска в курсе ситуации. Устанавливается личность человека, причастного к произошедшему.

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ИСТОЧНИК KP.RU