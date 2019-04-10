2019-04-10T04:43:55+03:00
Авто

На заправках Челябинской области бензин продолжает дешеветь

Впрочем некоторые игроки рынка наконец начали поднимать ценник
Андрей АБРАМОВ
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Бензин в Челябинской области с начала года серьезно не дорожал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНБензин в Челябинской области с начала года серьезно не дорожал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пару месяцев назад в Челябинской области сложилась уникальная ситуация: цены на бензин замерли. Ни одна из крупных заправок не пересчитывала стоимость литра топлива в большую сторону. Наоборот — курс только падал. Сейчас рынок снова стал подвижен: одни заправки цену еще снизили, другие начали поднимать.

— По результатам проведенного мониторинга установлено снижение розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 «Газпромнефть-Центр» на 30 копеек и 70 копеек соответственно. При этом стоимость на «Лукойл-Уралнефтепродукт» возросла на 20 копеек и 25 копеек, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Год назад цена бензина в России резко пошла вверх. После этого правительство договорилась с бизнесом о контроле стоимости. Следит за ней как и раньше антимонопольная служба. Полученная информация оперативно направляется в центральный аппарат ФАС для изучения соответствия ценовой политики нефтяных компаний заключенному соглашению по стабилизации топливного рынка.

На 7 апреля на АЗС Челябинска были установлены следующие цены.

Данные УФАС по Челябинской области

Данные УФАС по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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