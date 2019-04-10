Иномарка протаранила такси, которое пыталось проскочить на красный в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 04:56 2019-04-10T04:58:26+03:00

На перекрестке проспектов Ленина и Свердловского ночью случилась авария. Фото: Михаил Щукин

ДТП стало очередным поводом поспорить о безопасности поездок с частными перевозчиками

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Серьезная авария произошла поздним вечером 9 апреля. В районе Алого поля столкнулись такси и легковушка. У машин серьезно разбиты передние бамперы, у Renault даже «подкосило» колесо.

— Таксист поворачивал на красный свет и не пропустил помеху, — написал очевидец аварии Михаил Щукин.

— Такси поворачивало под моргающую стрелку. Вторая машина не стала тормозить, он летел и видел это такси проскакивающие, — уточняет Михаил Ярулин.

На место выезжала бригада медиков. Авария стала поводом для очередного спора в соцсетях о безопасности поездок на такси.

— Водители за рулем сутками, иначе просто не окупишь аренду машины.

— Программа не дает работать больше 12 часов! — возражают знатоки такси.

— Так они под другим аккаунтом заходят и продолжают, — парируют скептики.

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ИСТОЧНИК KP.RU