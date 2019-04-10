Библионочь-2019 в Челябинске: в публичной библиотеке будут петь, танцевать и читать пьесы
Челябинск присоединяется к всероссийской акции Библионочь-2019. У нас ее примет областная универсальная научная библиотека — Публичка. Темой вечера станет театр. Библиотеки по всей стране проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с актерами
Вот какая программа планируется в Челябинске.
18.00
Театр «Окно» и коллектив современного танца «Энергия»
Показ экспериментальных работ «Театр. Танец. Перформанс»
Ученицы хореографической школы «Качели».
19.00
Жемчужины из балета Конек-Горбунок.
Роман Япишин и кавер-группа «Премьера!»
Авторский спектакль «Прозрачные» от театра «Манекен» (главная сцена).
20.00
«Ансамбль Детской Школы Вокального Искусства» Бориса Каплуна
— Это далеко не полный список мероприятий и мастер-классов, которыми порадует библиотека в этот вечер. Мы подготовили читки пьес, квест, большую программу для самых маленьких наших гостей, — рассказали в библиотеке.
Следить за новостями акции и найти подробное расписание можно в группе акции во «ВКонтакте» vk.com/biblionoch174.
ИСТОЧНИК KP.RU