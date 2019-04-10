Библионочь-2019 в Челябинске: в публичной библиотеке будут петь, танцевать и читать пьесы

СЕГОДНЯ 05:13 2019-04-10T05:15:53+03:00

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Челябинск присоединяется к всероссийской акции Библионочь-2019. У нас ее примет областная универсальная научная библиотека — Публичка. Темой вечера станет театр. Библиотеки по всей стране проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с актерами

Вот какая программа планируется в Челябинске.

18.00

Театр «Окно» и коллектив современного танца «Энергия»

Показ экспериментальных работ «Театр. Танец. Перформанс»

Ученицы хореографической школы «Качели».

19.00

Жемчужины из балета Конек-Горбунок.

Роман Япишин и кавер-группа «Премьера!»

Авторский спектакль «Прозрачные» от театра «Манекен» (главная сцена).

20.00

«Ансамбль Детской Школы Вокального Искусства» Бориса Каплуна

— Это далеко не полный список мероприятий и мастер-классов, которыми порадует библиотека в этот вечер. Мы подготовили читки пьес, квест, большую программу для самых маленьких наших гостей, — рассказали в библиотеке.

Следить за новостями акции и найти подробное расписание можно в группе акции во «ВКонтакте» vk.com/biblionoch174.

ИСТОЧНИК KP.RU