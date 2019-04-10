Суд начнет разбирать громкое дело о смерти ребенка в больнице Челябинской бласти
В Златоусте горсуд начнет разбирать уголовное дело о смерти двухлетней девочки. Она умерла в местной больнице. Обвиняемыми стали главврач и два медработника. За причинении смерти по неосторожности им грозит до трех лет колонии. Руководителю больницы также грозит статья за халатность.
Утром 8 июля 2017 года в больницу в тяжелом состоянии привезли ребенка с заболеванием дыхательной системы. Версия следствия гласит, что педиатр и реаниматолог больницы поставили пациентке неверный диагноз и не оказали необходимую помощь. Была проведена судебно-медицинская экспертиза.
— Одной из причин смерти стало применение неисправного аппарата искусственной вентиляции легких и использование технического кислорода, запрещенного к употреблению в медицинских целях, — сообщает управление гепрокуратуры по УРФО.
Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин.
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ИСТОЧНИК KP.RU