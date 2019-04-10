2019-04-10T06:12:17+03:00
Происшествия

Суд начнет разбирать громкое дело о смерти ребенка в больнице Челябинской бласти

Врачам вменяют халатность и причинении смерти по неосторожности
Андрей АБРАМОВ
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У ребенка было заболевание дыхательных путей. Фото: Фото: Александр ГЛУЗУ ребенка было заболевание дыхательных путей. Фото: Фото: Александр ГЛУЗ
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В Златоусте горсуд начнет разбирать уголовное дело о смерти двухлетней девочки. Она умерла в местной больнице. Обвиняемыми стали главврач и два медработника. За причинении смерти по неосторожности им грозит до трех лет колонии. Руководителю больницы также грозит статья за халатность.

Утром 8 июля 2017 года в больницу в тяжелом состоянии привезли ребенка с заболеванием дыхательной системы. Версия следствия гласит, что педиатр и реаниматолог больницы поставили пациентке неверный диагноз и не оказали необходимую помощь. Была проведена судебно-медицинская экспертиза.

— Одной из причин смерти стало применение неисправного аппарата искусственной вентиляции легких и использование технического кислорода, запрещенного к употреблению в медицинских целях, — сообщает управление гепрокуратуры по УРФО.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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