Суд начнет разбирать громкое дело о смерти ребенка в больнице Челябинской бласти

СЕГОДНЯ 06:10 2019-04-10T06:12:17+03:00

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В Златоусте горсуд начнет разбирать уголовное дело о смерти двухлетней девочки. Она умерла в местной больнице. Обвиняемыми стали главврач и два медработника. За причинении смерти по неосторожности им грозит до трех лет колонии. Руководителю больницы также грозит статья за халатность.

Утром 8 июля 2017 года в больницу в тяжелом состоянии привезли ребенка с заболеванием дыхательной системы. Версия следствия гласит, что педиатр и реаниматолог больницы поставили пациентке неверный диагноз и не оказали необходимую помощь. Была проведена судебно-медицинская экспертиза.

— Одной из причин смерти стало применение неисправного аппарата искусственной вентиляции легких и использование технического кислорода, запрещенного к употреблению в медицинских целях, — сообщает управление гепрокуратуры по УРФО.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин.

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ИСТОЧНИК KP.RU