2019-04-10T07:03:52+03:00
Спорт

Хоккеиста из Челябинска Вячеслава Войнова дисквалифицировала NHL

По слухам, планы на него может иметь родной «Трактор»
Андрей АБРАМОВ
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Вячеслав Войнов вновь дисквалифицирован в НХЛ.Вячеслав Войнов вновь дисквалифицирован в НХЛ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Экс-защитник клуба «Лос-Анджелес» Вячеслав Войнов дисквалифицирован. Такое решение вынесла комиссия NHL. Челябинец не сможет играть в лиге весь грядущий сезон. Если спортсмен больше ничего не нарушит, то ему разрешат выйти на лед в июле 2020 года. Причиной дисквалификации стал инцидент с домашним насилием, который случился в семье Войнова четыре года назад.

Тогда хоккеиста арестовали из-за того, что он якобы побил супругу. При этом пара продолжает жить вместе. В Штатах Войнов успел побывать в тюрьме для нарушивших иммиграционное законодательство.

После этого хоккеист вернулся в Россию. Играл в СКА, участвовал в Олимпиаде. По слухам, топовые клубы России сейчас не претендуют на Войнова, так что им вполне может заинтересоваться родной «Трактор». Учитывая смену руководства и стремление выправить имидж команды, челябинский клуб вполне может приобрести игрока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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