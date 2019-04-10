Хоккеиста из Челябинска Вячеслава Войнова дисквалифицировала NHL
Экс-защитник клуба «Лос-Анджелес» Вячеслав Войнов дисквалифицирован. Такое решение вынесла комиссия NHL. Челябинец не сможет играть в лиге весь грядущий сезон. Если спортсмен больше ничего не нарушит, то ему разрешат выйти на лед в июле 2020 года. Причиной дисквалификации стал инцидент с домашним насилием, который случился в семье Войнова четыре года назад.
Тогда хоккеиста арестовали из-за того, что он якобы побил супругу. При этом пара продолжает жить вместе. В Штатах Войнов успел побывать в тюрьме для нарушивших иммиграционное законодательство.
После этого хоккеист вернулся в Россию. Играл в СКА, участвовал в Олимпиаде. По слухам, топовые клубы России сейчас не претендуют на Войнова, так что им вполне может заинтересоваться родной «Трактор». Учитывая смену руководства и стремление выправить имидж команды, челябинский клуб вполне может приобрести игрока.
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ИСТОЧНИК KP.RU