В Челябинской области пассажир стащил у маршрутчика 8 000 рублей выручки

СЕГОДНЯ 07:47 2019-04-10T07:47:08+03:00

Во время допроса он рассказал, что сделал это не раздумывая

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В полицию обратился водитель маршрутного такси из Златоуста. Он рассказал, что приехал на конечную и собирался было идти сдавать выручку, как вдруг обнаружил, что его барсетка пропала. Внутри лежали 8 000 рублей.

Через некоторое время на автостанцию пришел прохожий. Он нашел выброшенную сумку. В ней остались документы водителя,но денег не было. Расследовать дело взялся местный участковый.

— Задержали безработного неоднократно судимого 56-летнего местного жителя. Подозреваемый пояснил, что когда сел в такси, сразу же заметил сумку и, не раздумывая, совершил кражу. По дороге домой вытащил из нее деньги, а остальное выбросил, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За кражу подозреваемому грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU