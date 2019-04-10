В Челябинской области пассажир стащил у маршрутчика 8 000 рублей выручки
В полицию обратился водитель маршрутного такси из Златоуста. Он рассказал, что приехал на конечную и собирался было идти сдавать выручку, как вдруг обнаружил, что его барсетка пропала. Внутри лежали 8 000 рублей.
Через некоторое время на автостанцию пришел прохожий. Он нашел выброшенную сумку. В ней остались документы водителя,но денег не было. Расследовать дело взялся местный участковый.
— Задержали безработного неоднократно судимого 56-летнего местного жителя. Подозреваемый пояснил, что когда сел в такси, сразу же заметил сумку и, не раздумывая, совершил кражу. По дороге домой вытащил из нее деньги, а остальное выбросил, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
За кражу подозреваемому грозит до двух лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU