Студентов из Челябинска отправят обучаться в немецкие лагеря
Летом студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЧГПУ) будут работать вожатыми в детских лагерях Германии. На страну была выделена квота — десять человек, из них пятеро — наши студенты.
— Отбор прошли студенты факультета иностранных языков. Все учатся по программе «Немецкий язык. Английский язык». Несмотря на то, что педагогическая карьера у студентов только начинается, ребята успели хорошо себя зарекомендовать. Сначала они тренировались в переводе текста, решении педагогических ситуаций, составлении сценариев отрядных мероприятий на немецком языке, — сообщает пресс-служба вуза.
Студенты уже работали вожатыми. Будущие педагоги признаются, что поначалу им было сложно — ведь воспитателю — тем более, если ты не на много старше детей — нужно правильно себя подать.
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ИСТОЧНИК KP.RU