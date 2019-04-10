В Челябинской области молодая автомобилистка влетела в насыпь и опрокинулась
Авария произошла неподалеку от Миасса, на 12 км дороги Миасс-Карабаш, утром 9 апреля. 29-летняя водитель на «Оде» не справилась с управлением, вылетела с дороги и наехала на земляной вал. Машина опрокинулась. Автомобилисты, проезжавшие мимо, помогли девушке выбраться с машины, вызвали «скорую» и госавтоинспекторов.
— По предварительным данным водитель не выбрала безопасную скорость движения, В результате ДТП она получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.
Инспекторы установили, что автомобилистка живет в Аргаяшском районе. Ехала она в Карабаш.
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ИСТОЧНИК KP.RU