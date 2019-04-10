2019-04-10T12:46:19+03:00
Происшествия

В Челябинске сгорела маршрутка

Микроавтобус вспыхнул на перекрестке улицы братьев Кашириных — Северо-Крымская
Ольга АНТОНОВА
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МАшина сгорела дотла за пять минут. Фото Антон ЮШКОВ.МАшина сгорела дотла за пять минут. Фото Антон ЮШКОВ.
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ЧП случилось на перекрестке улиц Братьев Кашириных — Северо-Крымская в среду, 10 апреля, после 14.00. Маршрутка сгорела дотла за пять минут. Очевидцы сообщают, что к пожарищу примчалась реанимационная машина.

— Пламенем выжжен салон, от сидений остались лишь каркасы, — рассказал свидетель происшествия Антон Юшков. — Скорее всего, восстановлению автомобиль не подлежит.

— В микроавтобусе находилось шесть человек, включая водителя. Газового оборудования в машине не было. Никто не пострадал, все вовремя покинули салон. Реанимационный автомобиль всегда приезжает на подобные ЧП. Причина возгорания пока не определена, на месте работают дознаватели, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь пожарно-спасательного гарнизона Челябинска Ирина Шафеева.

Восстановлению микроавтобус не подлежит. Фото: Антон Юшков.

Восстановлению микроавтобус не подлежит. Фото: Антон Юшков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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