В Челябинске сгорела маршрутка

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-10T12:46:19+03:00

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ЧП случилось на перекрестке улиц Братьев Кашириных — Северо-Крымская в среду, 10 апреля, после 14.00. Маршрутка сгорела дотла за пять минут. Очевидцы сообщают, что к пожарищу примчалась реанимационная машина.

— Пламенем выжжен салон, от сидений остались лишь каркасы, — рассказал свидетель происшествия Антон Юшков. — Скорее всего, восстановлению автомобиль не подлежит.

— В микроавтобусе находилось шесть человек, включая водителя. Газового оборудования в машине не было. Никто не пострадал, все вовремя покинули салон. Реанимационный автомобиль всегда приезжает на подобные ЧП. Причина возгорания пока не определена, на месте работают дознаватели, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь пожарно-спасательного гарнизона Челябинска Ирина Шафеева.

Восстановлению микроавтобус не подлежит. Фото: Антон Юшков.

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ИСТОЧНИК KP.RU