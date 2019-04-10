Семейный фильм «Миа и белый лев» выйдет в прокат в Челябинске 11 апреля
Это фильм о дружбе девочки-подростка Мии и хищника. Семья Мии переезжает в Южную Африку из Англии, чтобы разводить львов. Девочку ничего не радует на новом месте, но внезапно на нее сваливается забота о маленьком белом львенке по кличке Чарли, и вся ее жизнь круто меняется. Одну из ролей в фильме исполнила звезда французского кино Мелани Лоран, известная по фильму «Бесславные ублюдки».
11 апреля «Миа и белый лев» выходит в российский прокат. В Челябинске на фильм всей семьей можно сходить в «Мегаполис».
Сеанс в день премьеры начинается в 13:00. В пятницу, 12 апреля, сеанс начнется в то же время.
Возрастное ограничение 6+.
Премьера фильма "Миа и белый лев" в Челябинске.Официальный трейлер
ИСТОЧНИК KP.RU