Горящая маршрутка на оживленной дороге в Челябинске попала на видео

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-10T13:36:53+03:00

Огнетушителя в салоне не хватило, чтобы залить разгорающееся пламя

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Жители Челябинска днем 10 апреля стали очевидцами ЧП: в районе перекрестка Братьев Кашириных и Северо-Крымской горело маршрутное такси №78. Дым из-под капота начал валить прямо на ходу. Водитель пытался своими силами потушить возгорание, но штатного огнетушителя не хватило.

— Мы проезжали мимо в районе 14.00. Тогда же приехали пожарные, но маршрутка к тому времени уже догорала. Была реанимация, но пострадавших не видели, — рассказала очевидец происшествия Елена.

По сообщению ГУ МЧС по Челябинской области, огонь удалось локализовать в 14.06. Причину пожара установит комиссия.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/702300" frameborder="0"></iframe> Горит маршрутка в Челябинске.Видео: Елена Шалимова

ИСТОЧНИК KP.RU