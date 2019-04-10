Горящая маршрутка на оживленной дороге в Челябинске попала на видео
Жители Челябинска днем 10 апреля стали очевидцами ЧП: в районе перекрестка Братьев Кашириных и Северо-Крымской горело маршрутное такси №78. Дым из-под капота начал валить прямо на ходу. Водитель пытался своими силами потушить возгорание, но штатного огнетушителя не хватило.
— Мы проезжали мимо в районе 14.00. Тогда же приехали пожарные, но маршрутка к тому времени уже догорала. Была реанимация, но пострадавших не видели, — рассказала очевидец происшествия Елена.
По сообщению ГУ МЧС по Челябинской области, огонь удалось локализовать в 14.06. Причину пожара установит комиссия.
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Горит маршрутка в Челябинске.Видео: Елена Шалимова
ИСТОЧНИК KP.RU