Участковый задержал бродягу, который пытался надругаться над ребенком в Копейске

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-10T15:53:57+03:00

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Жуткая история стала известна из соцсетей. 9 апреля подписчица одной из групп, посвященных жизни в Копейске, рассказала: ее подруга спугнула насильника. Бомж повалил ребенка за гаражами. Всю эту жуть увидела прохожая и кинулась на помощь.

Извращенец скрылся. Но оперативная реакция полиции не позволила ему далеко уйти.

— Участковый в кратчайшие сроки задержал подозреваемого. Ему 31 год. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия. Противоправное деяние было предотвращено благодаря бдительности граждан, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ребенок рассказал, что нападавший сначала потребовал с нее деньги, а потом уже захотел надругаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU