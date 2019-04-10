Участковый задержал бродягу, который пытался надругаться над ребенком в Копейске
Жуткая история стала известна из соцсетей. 9 апреля подписчица одной из групп, посвященных жизни в Копейске, рассказала: ее подруга спугнула насильника. Бомж повалил ребенка за гаражами. Всю эту жуть увидела прохожая и кинулась на помощь.
Извращенец скрылся. Но оперативная реакция полиции не позволила ему далеко уйти.
— Участковый в кратчайшие сроки задержал подозреваемого. Ему 31 год. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия. Противоправное деяние было предотвращено благодаря бдительности граждан, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Ребенок рассказал, что нападавший сначала потребовал с нее деньги, а потом уже захотел надругаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU