В Челябинске неизвестный убил двух пенсионеров

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-10T14:10:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 9 апреля в частном доме поселка Мебельный в Челябинске нашли два тела. Убитых обнаружили знакомые, которые пришли проведать пожилую чету. Жертвами неизвестного оказались 71-летний челябинец и его 79-летняя супруга.

— На теле обнаружены признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц. Сейчас проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

О мотивах нападавшего ничего неизвестно. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством управления. За двойное убийство уголовный кодекс предусматривает пожизненное лишение свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU