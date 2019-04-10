2019-04-10T14:10:37+03:00
Происшествия

В Челябинске неизвестный убил двух пенсионеров

Налетчик ворвался в дом
Андрей АБРАМОВ
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За двойное убийство грозит пожизненное лишение свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВАЗа двойное убийство грозит пожизненное лишение свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 9 апреля в частном доме поселка Мебельный в Челябинске нашли два тела. Убитых обнаружили знакомые, которые пришли проведать пожилую чету. Жертвами неизвестного оказались 71-летний челябинец и его 79-летняя супруга.

— На теле обнаружены признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц. Сейчас проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

О мотивах нападавшего ничего неизвестно. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством управления. За двойное убийство уголовный кодекс предусматривает пожизненное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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