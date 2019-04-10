В Челябинске неизвестный убил двух пенсионеров
Вечером 9 апреля в частном доме поселка Мебельный в Челябинске нашли два тела. Убитых обнаружили знакомые, которые пришли проведать пожилую чету. Жертвами неизвестного оказались 71-летний челябинец и его 79-летняя супруга.
— На теле обнаружены признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц. Сейчас проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
О мотивах нападавшего ничего неизвестно. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством управления. За двойное убийство уголовный кодекс предусматривает пожизненное лишение свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU