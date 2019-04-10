Маршрутка въехала в кузов грузовика в Челябинске
Авария случилась днем 9 апреля в районе ТРК «Алмаз». По Копейскому шоссе шел большегруз, а за ним — маршрутка №128. Водитель пошел на обгон, но не рассчитал дистанцию и врезался в прицеп фуры.
На место приезжали пожарные, но их помощь не потребовалось.
— По предварительным данным, водитель маршрутного такси Peugeot не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с прицепом. В медицинские учреждения были доставлены четыре человека, — сообщили в полиции.
Сейчас ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU