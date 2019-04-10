После визита Текслера в подземных переходах на площади Революции закрыли все ларьки с продуктами

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-10T15:11:33+03:00

После визита Текслера в "подземелье", переход начали приводить в порядок. Фото: Инна КУМЕЙКО

Остались только отделы с цветами и батарейками

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Одна из первых рабочих поездок и.о. губернатора Челябинской области Алексея Текслера закончилась в подземном переходе на площади Революции. Вновь назначенного главу региона ужаснула увиденная картина: стены в подтеках, люди падают на разбитых ступенях, а посреди этой разрухи — ларьки с продуктами и шаурмой.

Через несколько дней витрина, где Текслер остановился, чтобы сделать чиновникам очевидные замечания, опустела — ларек с шаурмой закрыли. Сегодня стало известно, что в переходах на площади Революции закрыты все продуктовые точки. Остались только ларьки с цветами и отделы, торгующие телефонами-батарейками.

— Теперь, когда в этих клетушках выключен свет, а наше внимание не отвлекают подносы с беляшами, стало понятно, в какой грязи готовили и продавали продукты, — замечают челябинцы в социальных сетях.

Никто из жителей, кажется, не сожалеет об этой потере.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/699155" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер спустился в переход на площади Революции и ужаснулся.Инна КУМЕЙКО

ИСТОЧНИК KP.RU