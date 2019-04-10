После визита Текслера в подземных переходах на площади Революции закрыли все ларьки с продуктами
Одна из первых рабочих поездок и.о. губернатора Челябинской области Алексея Текслера закончилась в подземном переходе на площади Революции. Вновь назначенного главу региона ужаснула увиденная картина: стены в подтеках, люди падают на разбитых ступенях, а посреди этой разрухи — ларьки с продуктами и шаурмой.
Через несколько дней витрина, где Текслер остановился, чтобы сделать чиновникам очевидные замечания, опустела — ларек с шаурмой закрыли. Сегодня стало известно, что в переходах на площади Революции закрыты все продуктовые точки. Остались только ларьки с цветами и отделы, торгующие телефонами-батарейками.
— Теперь, когда в этих клетушках выключен свет, а наше внимание не отвлекают подносы с беляшами, стало понятно, в какой грязи готовили и продавали продукты, — замечают челябинцы в социальных сетях.
Никто из жителей, кажется, не сожалеет об этой потере.
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Алексей Текслер спустился в переход на площади Революции и ужаснулся.Инна КУМЕЙКО
ИСТОЧНИК KP.RU