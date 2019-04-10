Жители района Челябинска каждое утро не могут уехать на работу из-за нескончаемых поездов

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-10T16:40:56+03:00

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Поселок Новосинеглазово давно уже не городской отшиб, а а полноценная часть Челябинска. Здесь живут тысячи людей. Но из-за логистических проблем, они ежедневно страдают. Все дело в железнодорожном переезде, который отрезает поселок от большого города. В редакцию «КП — Челябинск» обратилась жительница Новосинеглазово.

— Пытаемся ехать на работу из поселка и опять стоим на закрытом переезде! Нам обещали, что до 8.00 поезда пустят по другой ветке и сможем въезжать и выезжать без многочасовых ожиданий. Кто-нибудь из администрации района или города помнит что тут тоже живут люди? — сокрушается Вера Ведерникова.

По словам местной жительницы, им давно обещали решить эту проблему. Но такой мощный транспортный узел, как станция Челябинск-Главный и Грузовой, видимо, переполнены составами.

— Как не было проезда свободного из поселка так его и нет, хоть умирай, хоть на работу опаздывай, — добавила читательница.

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ИСТОЧНИК KP.RU