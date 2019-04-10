Фирмой экс-мэра Челябинска Тарасова и бизнесмена Никитина заинтересовался следственный комитет

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-10T16:56:28+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В материалах фигурирует компания из Челябинска «Стройсвязьурал 1». Согласно открытому реестру юридических лиц, ее учредителями являются экс-мэр Челябинска Вячеслав Тарасов и известный предприниматель Артур Никитин.

— В период 2017 по 2018 годов руководящие лица коммерческой организации, путем включения в налоговую декларацию ложных сведений по уплате налога на прибыль, ушли от уплаты налога на общую сумму более 182 млн рублей, — сообщает пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас следователи устанавливают причастных к нарушению. По статье грозит до двух лет колонии. Впрочем, подобные дела крайне редко заканчиваются даже судами. Часто бизнесмены, дабы избежать преследования, гасят долг и обвинение снимается. Такую «уловку» предусматривает закон.

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ИСТОЧНИК KP.RU