Авария в центре Челябинска спровоцировала огромную пробку

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-10T18:16:32+03:00

На месте работают медики и ГИБДД

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В районе дворца спорта «Юность» в Челябинске 10 апреля столкнулись две иномарки. Столкновение напоминает лобовое. Синяя Nexia врезалась в другое авто. У обоих машин серьезные повреждения.

Участники ДТП перегородили практически все полосы по направлению с центра на Северо-Запад. Пробка скопилась от «Юности» до перекрестка с проспектом Ленина.

На место оперативно примчался реаномобиль. О пострадавших ничего неизвестно.

— Странная авария. Как будто «Нексия» пыталась развернуться через двойную сплошную, — пишут в социальных сетях.

ГИБДД Челябинска устанавливает обстоятельства столкновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU