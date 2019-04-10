Авария в центре Челябинска спровоцировала огромную пробку
В районе дворца спорта «Юность» в Челябинске 10 апреля столкнулись две иномарки. Столкновение напоминает лобовое. Синяя Nexia врезалась в другое авто. У обоих машин серьезные повреждения.
Участники ДТП перегородили практически все полосы по направлению с центра на Северо-Запад. Пробка скопилась от «Юности» до перекрестка с проспектом Ленина.
На место оперативно примчался реаномобиль. О пострадавших ничего неизвестно.
— Странная авария. Как будто «Нексия» пыталась развернуться через двойную сплошную, — пишут в социальных сетях.
ГИБДД Челябинска устанавливает обстоятельства столкновения.
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ИСТОЧНИК KP.RU