От видеооткрыток до портретов на дереве: жителей Челябинска донимают спамеры
Корреспондента челябинской «Комсомолки» атаковали спамеры. Они наперебой предлагают подарки для его супруги, у которой скоро День рождения. Сначала некая девушка Лера прислала демоверсию видеооткрытки, в которой под сентиментальную песенку крутятся фотографии именинницы. Дизайнер подстраховался и на нескольких кадрах сделал надпись «Я удалю этот текст после оплаты».
Потом написала Галина с предложением сделать имениннице портрет на дереве. И следом — Ольга со своим креативом. У нее есть смонтированные видеопоздравления из разных городов России.
— Такой оригинальный подарок для вашего родного и близкого человека! Хотите?
— Мой родной и близкий человек не хочет видео. Хочет ремонт, — ответил муж именинницы, которому все это уже порядком надоело.
Откуда спамеры берут информацию о Днях рождения наших родственников? Все очень просто. Многие указывают в профиле в VK семейное положение или свои отношения с кем-то из пользователей соцсети. Продавцы всего на свете заходят на странички к вашим любимым и там смотрят их дату рождения.
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ИСТОЧНИК KP.RU