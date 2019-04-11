Жители Челябинской области расшифровали иероглифы на здании жилого дома
Житель Магнитогорска Ярослав Еремин обратили внимание на надпись на пятиэтажке напротив роддома. Непонятные иероглифы и число 1994.09. Он сделал фото и вложил их во «ВКонтакте».
— Кто-нибудь знает, что это означает? — спросил Ярослав пользователей соцсети.
Знатоков китайского языка не нашлось. Но магнитогорцы, хорошо знающие свой город, написали, что это здание строили китайцы в 1994 году. О чем они, видимо, и сообщают этой надписью.
И все же при помощи электронных программ смогли перевести дословно. Получилось, что дом построен рабочими из китайской провинции Гирин (Цзилинь). Ну и дата сдачи в эксплуатацию.
Послание китайцеф расшифровано! Фото: Ярослав Еремин
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ИСТОЧНИК KP.RU