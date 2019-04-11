2019-04-11T04:26:08+03:00
Общество

Жители Челябинской области расшифровали иероглифы на здании жилого дома

Эту надпись оставили китайцы 25 лет назад
Ирина КАРЕЛИНА
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Надпись на пятиэтажке. Фото: Ярослав ЕреминНадпись на пятиэтажке. Фото: Ярослав Еремин
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Житель Магнитогорска Ярослав Еремин обратили внимание на надпись на пятиэтажке напротив роддома. Непонятные иероглифы и число 1994.09. Он сделал фото и вложил их во «ВКонтакте».

— Кто-нибудь знает, что это означает? — спросил Ярослав пользователей соцсети.

Знатоков китайского языка не нашлось. Но магнитогорцы, хорошо знающие свой город, написали, что это здание строили китайцы в 1994 году. О чем они, видимо, и сообщают этой надписью.

И все же при помощи электронных программ смогли перевести дословно. Получилось, что дом построен рабочими из китайской провинции Гирин (Цзилинь). Ну и дата сдачи в эксплуатацию.

Послание китайцеф расшифровано! Фото: Ярослав Еремин

Послание китайцеф расшифровано! Фото: Ярослав Еремин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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