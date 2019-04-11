Мошенники из Челябинской области зарабатывают на тараканах

СЕГОДНЯ 05:32 2019-04-11T05:32:29+03:00

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Семья с ребенком из Магнитогорска устала бороться с рыжими тараканами в съемной квартире. И когда, как казалось, спасение найдено, оказалась обманутой.

— У нас проблемы с тараканами по всему подъезду. Пробовали морить их в квартире — все бесполезно. И тут стучится в квартиру женщина. Говорит, что соседка. Якобы, подписи собирает, чтобы морить тараканов всем сразу. И собирает с каждой квартиры по две тысячи рублей. Вошла в доверие не хуже цыганки. Деньги я отдала, а «соседка» оказалась мошенницей, — делится своей историей жительница Магнитки в социальных сетях.

К посту женщины в паблике «Черное & Белое. Магнитогорск» отнеслись неоднозначно. Одни советуют дамочке для начала познакомиться со своими соседями, а другие - бороться с усатыми при помощи желтковых шариков с начинкой из борной кислоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU