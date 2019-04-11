«Окно в прошлое» прорубили на челябинской Кировке

СЕГОДНЯ 06:16 2019-04-11T06:16:52+03:00

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Известный челябинский мастер граффити Тимур Абдуллаев разрисовал стену дома №167 на улице Кирова в Челябинске (это тот, где расположен магазин Terranova, ближе к площади Революции). На стене теперь можно увидеть вид Кировки начала XX века. Горожане уже называют работу «окном в прошлое».

На свое творчество Абдуллаев получил разрешение в администрации города, так что закрашивать новый шедевр граффити не будут. Над рисунком художник работал два дня.

На фоне граффити можно сфотографироваться. Снимок с Кировки будет напоминать вам о веселой прогулке по самой лучшей улочке города.

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Граффити на Кировке.Тимур Абдуллаев преломил время на Кировке.

ИСТОЧНИК KP.RU