На дорогах Челябинска снова появится гроза стритрейсеров
Заморозков больше не ожидается, а значит дорожная полиция Челябинска выводит из гаражей глянцевые мотоциклы BMW. Мотовзвод выделяется мобильностью и оперативностью прибытия на аварии.
Сотрудники могут быстро проехать сквозь пробку и в случае чего заняться регулировкой движения. Также мотопатрули эффективно гоняются за лихачами.
— Патрульные мотоциклы оснащены всем необходимым для оперативной работы. Техника имеет не только спецокраску и проблесковые маяки с громкоговорящим устройством, но и современные средствами спутниковой связи и позиционирования. Дополнительно мотоциклы оборудованы регистраторами, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU