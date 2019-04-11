2019-04-11T09:12:36+03:00
Общество

На дорогах Челябинска снова появится гроза стритрейсеров

Службу начинает нести мотовзвод
Андрей АБРАМОВ
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Мотовзвод вновь преступил к работе. Фото: ГУ МВД России по Челябинской областиМотовзвод вновь преступил к работе. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
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Заморозков больше не ожидается, а значит дорожная полиция Челябинска выводит из гаражей глянцевые мотоциклы BMW. Мотовзвод выделяется мобильностью и оперативностью прибытия на аварии.

Сотрудники могут быстро проехать сквозь пробку и в случае чего заняться регулировкой движения. Также мотопатрули эффективно гоняются за лихачами.

— Патрульные мотоциклы оснащены всем необходимым для оперативной работы. Техника имеет не только спецокраску и проблесковые маяки с громкоговорящим устройством, но и современные средствами спутниковой связи и позиционирования. Дополнительно мотоциклы оборудованы регистраторами, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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