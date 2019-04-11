Не расслабляться! Алексей Текслер предупредил глав городов и районов о визите. К кому поедет врио губернатора — неясно
Поразительно, но замечания касались элементарных вещей. Например, обязательной постоянной уборке улиц и дворов.
— Три недели я погружаюсь в проблематику региона. У меня разные формы коммуникации с жителями (в том числе, и страница в Инстаграм. У врио губернатора более 68 тыс. подписчиков — прим. ред). Видно, что проблем много, и они, в большей степени, — зона ответственности муниципалитетов. Обратите внимание как на повышение качества среды жизни наших граждан, так и на индивидуальные проблемы жителей. И отговорки и ссылки на нехватку бюджета не всегда работают. Чистоту и порядок на территориях можно обеспечить и со скромным бюджетом.
В большом зале заседаний резиденции губернатора повисла настороженная тишина. А Текслер продолжал:
— Надеюсь, вы это понимаете. Много запросов по работе медучреждений — прошу обратить внимание, в первую очередь, министерство здравоохранения Челябинской области.
Дороги — еще один ключевой проблемный вопрос. Много претензий по качеству выполнения: асфальт, который сходит со снегом, заметил врио губернатора, — вопрос того, как строго принимают качество работ.
Алексей Текслер предупредил, что, возможно, приедет к кому-то из глав на традиционный отчет о работе по прошлому году перед местными депутатами. Потому всем быть в тонусе и не расслабляться.
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ИСТОЧНИК KP.RU