Самоуйбийца, простоявший на крыше жилого дома в Челябинске два часа, спустился на землю

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-11T11:05:06+03:00

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Все происходило в центре Челябинска. На крыше жилого трехэтажного дома по ул. Тарасова, 46, больше двух часов простоял неизвестный мужчина. Спецслужбы предполагают, что он собирался спрыгнуть вниз.

На месте дежурили спасатели, полиция и карета скорой помощи.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно: много жестикулировал, эмоционально разговаривал с кем-то по телефону, порой терял равновесие. Либо он находился под воздействием психотропных веществ, либо был намерен покончить жизнь самоубийством.

Инцидент собрал толпу зевак. У стены дома надули пожарный батут. С мужчиной работал психолог МЧС, ему также пришлось подняться на крышу. "Переговорщик" доставил зачинщику инцидента воду и сигареты. Мужчина постоянно курил. Ровно в час дня он сам спустился на землю по пожарной лестнице. Мужчину сразу увезли в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU