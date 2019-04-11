Призывник покончил с собой из-за вранья врача-психиатра в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-11T12:06:16+03:00

Погибший не должен был идти в армию. Фото: Александр КОЦ

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Врачу-психиатру городской больницы № 1 в Аше предъявлено обвинение в служебном подлоге. Доктор необоснованно снял молодому человеку диагноз, с которым не берут в армию. В итоге юноша не вынес тягот армейской жизни и покончил жизнь самоубийством, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Врач-психиатр написал, что призывник годен к военной службе. Хотя, будучи несовершеннолетним, юноша состоял на учете у данного врача-психиатра.. Доктор внес заведомо ложные сведения о психологическом здоровье в личную карту призывника. И молодого человека призвали на службу, — рассказывают в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд. Психиатру грозят два года лишения свободы

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ИСТОЧНИК KP.RU