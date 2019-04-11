Челябинцы поспорили о будущем Никитинских рядов
В Никитинских рядах под площадью Революции намечается «революция». Федеральные продуктовые сети вытесняют лотки. Нужен ли очередной супермаркет? НЕ пора ли ТК в стиле 90х уступить место модным заведениям? Например, фуд-корту в стиле столичного «Депо»? Где можно было бы отведать блюда кухонь разных стан, закупить фермерские продукты, пройти мастер-класс у модного шеф-повара. Есть и другие варианты.
В группе «Комсомольская правда» — Челябинск» в ВК мы устроили опрос: что хотели бы видеть челябинцы в Никитинских?
Никитинские ряды переживают «революцию»: что должно быть под землей — подземный досуговый центр или гипермаркет
Выяснилось, более 30% хотели бы видеть фуд-зону. 29,7% не возражают, если подземелье засыплют землей.
За спортивно-досуговый комплекс под площадью проголосовало 26% человек.
15,22% устраивает все как есть.
В программе «РадиоРубка» на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3 FM журналисты и эксперты челябинской «Комсомолки» поспорили о перспективах рядов.
Слушайте «РадиоРубку» на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3 FM, читайте материал о Никитинских на сайте kp.ru и оставляйте свое мнение!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU