2019-04-11T12:43:34+03:00
Общество

Челябинцы поспорили о будущем Никитинских рядов

В подземелье заходит федеральная продуктовая сеть. Нужен ли горожанам супермаркет под главной площадью?
Ольга АНТОНОВА
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В подземелье под площадью Революции устроят супермаркет. Может, это прошлый век?В подземелье под площадью Революции устроят супермаркет. Может, это прошлый век?Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Никитинских рядах под площадью Революции намечается «революция». Федеральные продуктовые сети вытесняют лотки. Нужен ли очередной супермаркет? НЕ пора ли ТК в стиле 90х уступить место модным заведениям? Например, фуд-корту в стиле столичного «Депо»? Где можно было бы отведать блюда кухонь разных стан, закупить фермерские продукты, пройти мастер-класс у модного шеф-повара. Есть и другие варианты.

В группе «Комсомольская правда» — Челябинск» в ВК мы устроили опрос: что хотели бы видеть челябинцы в Никитинских?

Никитинские ряды переживают «революцию»: что должно быть под землей — подземный досуговый центр или гипермаркет

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Выяснилось, более 30% хотели бы видеть фуд-зону. 29,7% не возражают, если подземелье засыплют землей.

За спортивно-досуговый комплекс под площадью проголосовало 26% человек.

15,22% устраивает все как есть.

В программе «РадиоРубка» на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3 FM журналисты и эксперты челябинской «Комсомолки» поспорили о перспективах рядов.

Слушайте «РадиоРубку» на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3 FM, читайте материал о Никитинских на сайте kp.ru и оставляйте свое мнение!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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